TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Trafik Kazaları İçin Başsağlığı Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale ve İstanbul'daki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulundu. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale ve İstanbul'daki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Çanakkale Ezine'de ve İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika