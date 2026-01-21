Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ezidi heyetini kabul etti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ideali için çabaların devam ettiğini belirterek, bölgedeki farklılıkların hoşgörüyle aşılabileceğini vurguladı. Ezidilerin talepleriyle ilgili olarak ise, TBMM'de yapılacak çalışmaların önemini dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini kabul etti.

Ezidilerin taleplerinin çözümü için gösterilen çabaları önemsediğini belirten Kurtulmuş, kendilerini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin etnik, mezhebi, inanç, kültürel ve dil açısından çok farklı grupları bünyesinde barındırmasının büyük bir kazanım olduğunu belirterek, bu farklılığı Allah'ın lütfu olarak kabul edip, bundan en iyi şekilde yararlanmak için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Hazreti Ali'nin, Malik Bin Eşder'i Mısır'a vali olarak atarken dile getirdiği, "Gideceksin, insanlarla karşılaşacaksın. Bil ki insanlar iki sınıftır. ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir." öğüdünü aktaran Kurtulmuş, bu perspektiften bakınca bütün farklılıkların üstüne çıkılabilecek bir hoşgörüye sahip olunacağını kaydetti.

Son yıllarda İslam coğrafyasındaki halkların tamamının aleyhine gelişmelerin yaşandığını anımsatan Kurtulmuş, şimdi yapılması gerekenin, ortaya konulanın, bu oyunun bozulması olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, bölge ülkelerinin kültürel birliğinin sağlanması ve farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyerek, "Terörsüz Türkiye ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Şengal'de Ezidilerin yaşadığı katliamı, insanlık dışı davranışları her zaman nefretle kınadıklarını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şengal'deki katliamı DEAŞ denen bir örgüte yaptırdılar. Örgütün silahını kim verdi? Onun karşısına PYD/YPG diye başka bir örgüt kurup çıkardılar. Onun da elinde çok sayıda silah vardı, onun silahını kim verdi? Hepsinin eli emperyalizmin ağababalarında… Bu coğrafyaya ellerini sokmuyorlar, maşalarla bu coğrafyada istedikleri şekilde halkı birbirine düşman edecek sonuçlar almaya çalışıyorlar."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'de hem yurt dışında yaşayan Ezidi yurttaşlarımızın talepleri, beklentileri konusunda neler yapılabilir, bunları milletvekili arkadaşlarımızla takip edelim. Bize de Meclis Başkanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Bu dönemin ruhuna uygun olan da budur. Böylece hiç kimsenin istismar edemeyeceği bir Türkiye'yi ortaya koymuş oluruz." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ezidilerle yurt içinde ve yurt dışında programlar yaptıklarını ve dile getirilen talepler konusunda çözümler geliştirmek istediklerini söyledi. Nasıroğlu, sorunların çözümü için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat ise Terörsüz Türkiye sürecinde geliştirilen diyalogların önemine işaret ederek, bu sürece katkı sunmak için Ezidilerin bir araya gelerek toplantılar yaptığını ve bu toplantıların sonucunda bazı ortak görüşlere vardıklarını anlattı.

Onat, bu toplantılarda, Ezidilerin kendi ülkelerine ne kadar sadık olduğunu bir kere daha gördüklerini ifade ederek, görüşlerinin ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı