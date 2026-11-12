Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan şehit askerler için taziye mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 zanlı daha yakalandı

Öldürülmesinin ardından 23 kişi daha yakalandı
Devlet desteğiyle hayatı değişti! Yüzde 70 hibeyle üçüncü hasadını yaptı

Devlet desteğiyle hayatı değişti! Gençlere de tavsiye etti
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

Okan Buruk'un prensi yuvadan uçtu uçacak

'Şanslı Boncuk' kurtların arasından sağ çıktı! Aile gözlerine inanamadı

Kurtların arasından sağ çıktı! Aile gözlerine inanamadı
Bakan Çiftçi'den Sercan Sayal mesajı: Kaçış yok

Suç örgütlerine net mesaj: Dünyanın neresine giderse gitsinler...

Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm