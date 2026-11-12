TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan şehit askerler için taziye mesajı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı