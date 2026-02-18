Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan ayının barış, bereket ve umut getirmesini dileyerek, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma vurgusunu ön plana çıkardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum." dedi.

Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in aziz milletimize ve tüm insanlığa barış, bereket ve umut getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda gönül sofralarında bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin bereketini hep birlikte yaşamamız duasıyla Cenabıallah'tan hepimizi sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Oruçlarımız ve dualarımız kabul, ramazanımız mübarek olsun."

Kaynak: AA " / " + Oguzhan Sarı -
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Binlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK maçı bitti, saha karıştı

Maç bitti olanlar oldu
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra