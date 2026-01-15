TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Gecesi'nin insanlık için huzur ve refah getirmesini diledi ve mesajında Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Miraç yolculuğunu anarak, İslam aleminin gecesini tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Gecesi'nin tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı Miraç Kandili mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet yüklü Miraç yolculuğunu idrak ettiğimiz bu kutlu gecenin, tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum."
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika