TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Gecesi'nin tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı Miraç Kandili mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet yüklü Miraç yolculuğunu idrak ettiğimiz bu kutlu gecenin, tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum."