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TBMM Başkanı'ndan Milli Dayanışma Yasası için teşekkür

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' kanununun 467 oyla kabulünü tarihi adım olarak nitelendirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması dolayısıyla hayırlı olsun mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, geniş bir mutabakatla TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştığını belirtti.

Bu adımın, milletin asırlara uzanan birlik ve kardeşlik ruhundan güç alan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalardan farklı olarak, tamamen yerli ve milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gücüyle ortaya konulan bir çabadır. İnanıyoruz ki Gazi Meclisimizde ortaya konulan bu yüksek irade, gelecek yüzyılların Türkiye'sini inşa edecek tarihi bir başlangıcın temelini oluşturacaktır. Türkiye, Allah'ın izniyle terörün her türlü izini geride bırakarak tarihe gömecek, birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara yürüyecektir.

'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması için ortaya koyduğu irade ve üstün liderliği dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol açıcı önerileriyle sürece büyük katkı sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti genel başkanlarımıza, Genel Kurulumuzda sağduyu, sorumluluk ve milli hassasiyetle hareket eden tüm siyasi parti gruplarımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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Haberler.com
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