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TBMM Başkanı Kurtulmuş Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan yayımladığı mesajla kutladı ve Kızılay mensuplarına teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Kızılayın 158'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeyi kullandı:

"Milletimizin dayanışma ruhunun, kardeşlik bilincinin ve paylaşma kültürünün en güçlü örneklerinden biri olan Türk Kızılayın 158'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için özveriyle çalışan Türk Kızılayın tüm mensuplarına ve gönüllülerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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