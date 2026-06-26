TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir İnanır için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, güçlü oyunculuğu ve sanatına kattığı eşsiz değerlerle milyonların gönlünde taht kuran Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı