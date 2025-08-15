TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in Planlarına Sert Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yerleşimler inşa etme kararını uluslararası hukuka aykırı bularak reddetti. Kurtulmuş, Filistin halkının toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı; uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yerleşimler inşa edilmesine yönelik kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı; uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. Filistin halkının yaşadığı topraklar tartışılmaz ata topraklarıdır, vatanlarıdır. Filistin halkının iradesi dışında alınan kararlar asla kabul edilemez. 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, toprak bütünlüğü sağlanmış ve egemen bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bugünün şartları ne olursa olsun, en yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin'in semalarında dalgalanacaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
