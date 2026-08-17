Kurtulmuş'tan Azize Sibel Gönül için başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz ve AK Parti Genel Merkez eski Kadın Kolları Başkanımız Azize Sibel Gönül kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA