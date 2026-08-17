Haberler

Kurtulmuş'tan Azize Sibel Gönül için başsağlığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz ve AK Parti Genel Merkez eski Kadın Kolları Başkanımız Azize Sibel Gönül kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu

Türkiye'nin 54 yıllık akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek