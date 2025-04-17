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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Çavuşoğlu'na Başsağlığı Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Dışişleri Bakanlığı geçmişine sahip Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının ruhuna rahmet diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun vefat eden babası Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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