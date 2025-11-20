TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

BİRLİK, BERABERLİK MESAJI VERDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu'da Türk-İslam kültüründe önemli bir yeri olan 'Somuncu Baba' adıyla da bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin vefatının 613'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Ruzi Vuslat-Kavuşma Günü' törenine katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Bugünün dünyasında her şeyin metalaştığı, her şeyin makineleştiği, her şeyin mekanikleştiği ve her şeyin paraya tahlil edildiği bir dünyada böylesine büyük siyasetlerine, öğretilerine her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Yine bugünün dünyasında ve özellikle günümüz Türkiye'sinde bu büyük zatların bizi birliğe, dirliğe, beraberliğe, kardeşliğe çağıran tavsiyelerine, sözlerine her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, tavsiyesi tam da 2025 yılının sonuna geldiğimiz bu dönem için yapılmış bir tavsiyedir. Aramızdaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakacağız. Mezhep ve etnik farklılıklarımızı, siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakacağız. Aziz milletimizin bir ve beraber olması için büyük bir gayretle mücadele edeceğiz. Aramıza sokulan, sokulmak istenen fitneleri, elimizin tersiyle kenara atıp iteceğiz. Ülkemizin onlarca yılını, 50 yılını alan terör belasını bir kenara koyacağız. Terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Allah birlikten ayırmasın, beraberlikten ayırmasın. Bu ülkeyi bu manevi omurgasından uzaklaştırmasın. Bu anlamda bu aziz milleti Allah omurgasız bırakmasın." diye konuştu.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,