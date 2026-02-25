TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti ve Yeni Yol'a ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci ve komisyon raporu ile ilgili siyasi partilere yaptığı teşekkür turunu, AK Parti ve Yeni Yol gruplarını ziyaret ederek tamamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti, Grup Başkanı Bülent Kaya, grup başkan vekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Ekmen, açıklama yaptı. Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı raporun hazırlık aşamasında verdiği destekler nedeniyle Yeni Yol grubuna teşekkür etti.

'NELER GEREKİYORSA O ADIMLAR ATILACAK'

Kurtulmuş, "Böylelikle bu tarihi eşikte komisyon, raporunu tamamlayarak süreci başarıyla belli bir noktaya taşıdı. Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesi ile ilgili siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilik ve yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyunun beklediği yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımları atar. Böylelikle Türkiye tarihinin en önemli sorununu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, büyük bedeller ödediğimiz sorunu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur. Tabii bu süreçte örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakması raporda da belirtildiği gibi sürecin kritik bir noktasıdır. Bu nokta gerçekten tüm tarafların beklentilerini karşılayacak, hem de işin doğasına uygun bir yaklaşım olacaktır. Böylece fiili varlığını sona erdirmiş olan örgütün, silahlarını da bırakmasıyla birlikte silahlı mücadele devri geride kalacak ve bundan sonra demokratik usuller içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek için neler gerekiyorsa o adımlar atılacaktır" dedi.

'RAPORUN GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRME ZAMANI'

Yeni Yol Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür ederek, "Şüphesiz rapor ne kadar büyük bir çabayı ve başarıyı ortaya koyuyorsa aynı zamanda o kadar büyük bir sorumluluğu da bize hatırlatıyor. Sayın Başkanımız yalnızca Meclis içerisinde sağladığı koordinasyonla değil, devlet kurumları arasında da sağlamış olduğu koordinasyon ve oynadığı rol ile raporun da icra edilmesi noktasında sorumluluğun devam ettiğine işaret ediyor. Yapıcı ve müspet katkılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi raporun gerekliliklerini yerine getirme zamanıdır. Hiçbir yasama faaliyetine gerek kalmadan yürütmenin tek taraflı olarak atması gereken adımlar var. Bu sürecin bir an evvel yasal çerçeve ve hukuki zemine kavuşması için Meclis Genel Kurulu'nun bir yasama faaliyetine ihtiyacı var" diye konuştu.

'TERÖR, TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN KALDIRILACAKTIR'

Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkan vekilleri Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 sürdü. Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Güler, ortak açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Cumhuriyet tarihimizin neredeyse yarısının heba edildiği, büyük bedeller ödediğimiz şiddet ve terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla birlikte Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kaldırılacaktır. Bu çalışmalar çok verimli tartışmaları da aslında ortaya koydu. Birbirine taban tabana zıt fikirlere sahip olan insanların yan yana oturarak görüşlerini dile getirdiği toplantılar oldu. Umut anneleriyle, şehit ailelerimiz ile gazilerimizin yan yana oturduğu oturumda her iki tarafta, 'Biz çocuklarımızı gömdük. Bundan sonra toprağa çocuklarımızı değil silahlarımızı gömmek istiyoruz' iradesi aslında komisyondaki dinleme faslının mottosu olarak önümüze çıkan bir temenniydi. Türkiye'nin neredeyse tamamına yakını bu işin artık sona erdirilmesi ve bir daha ülkemizde hiçbir vatan evladının toprağa düşmemesi, ölmemesi, öldürmemesi üzerinde hem fikirdir. Bu işin olmasını isteyenlerin olduğu gibi olmamasını isteyenlerin de bulunduğunu biliyoruz. Onların birtakım provokasyonlarla, karalama faaliyetleriyle bu yolu berhava edecek birtakım girişimlerde bulunması mümkündü; ama çok şükür bu da olmadı. Devletin ilgili bütün kurumları bu sürece aynı zamanda vaziyet ederek büyük bir eşgüdüm içerisinde süreç yürütüldü, bundan sonra da yürütülecektir. Artık Türkiye'de 86 milyonun teröre, silaha asla tahammülü yoktur. Sözün gücüne inanan güçlü bir demokrasi geleneğine sahibiz. Kimin ne sözü varsa buyursun siyaset meydanında söylesin" değerlendirmesinde bulundu.

'EMEK SARF ETMEK ÇOK KIYMETLİYDİ'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de "Özellikle Meclis Başkanımıza şahsım ve grubum adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili, gayretli, uzlaşmacı ve yapıcı tutumuyla beraber aynı zamanda öngörü ve yol haritası sunma açısından bizlere çok büyük katkılar sağladı. 5 Ağustos tarihinde başlayan ve 21 toplantı gerçekleştirilen bu süreçte, 137 kamu ve özel kişi katıldı. 4 bin 200 sayfa tutanak tutuldu, gerçekten çok ciddi bir çalışma ortaya koyuldu. Bu çalışmanın ortaya koyulmasındaki en büyük pay; uzlaşmacı ve yapıcı tutumuyla Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş oldu. Tabii 50 yıllık bir belayı, ülkemizin terör meselesini çözmek ve bu konuda yapıcı tutum sergilemek, emek sarf etmek çok kıymetliydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı