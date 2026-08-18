TBMM Başkanı'ndan 2026-YKS Sonuçları İçin Tebrik Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının öğrenciler, aileleri ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç kardeşlerimiz, kıymetli aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hayallerindeki üniversiteye ve bölüme adım atan gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, yeni bir başlangıcın heyecanını yaşayan tüm evlatlarımıza önümüzdeki eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA