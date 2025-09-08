Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2025-2026 Eğitim Yılı Mesajı

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi ve yeni dönemin başarılarla dolu olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasının bütün mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin bilgiyle, başarılarla ve güzel hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
