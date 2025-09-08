TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 2025-2026 Eğitim Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasının bütün mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin bilgiyle, başarılarla ve güzel hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin."