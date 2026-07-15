TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gazilerine Teşekkür Beratı takdim etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında TBMM'nin açık kalmasını sağlayan ve darbenin engellenmesi için canlarını siper eden gazilere Teşekkür Beratı takdim etti.

Kurtulmuş, Meclis'te, gazileri kabulünde, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini, o geceyi asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

O karanlık gecede görünen ve görünmeyen birçok kahramanlığın yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, darbecilerin saldırıları sırasında TBMM'nin açık olması ve Genel Kurul'un toplanmasının darbecileri engelleyen en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Milli iradeyi korumak adına milletin gösterdiği cesaret ve kararlılığın, yazdığı destanın her türlü takdirin ve övgünün üzerinde olduğunu belirten Kurtulmuş, istiklal ve istikbal uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu, şehitleri rahmetle yad etti, o gece meydanları dolduran millete teşekkür etti.

Kurtulmuş, daha sonra eski Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun yanı sıra ?Abdulhakim Aydın, ?Özkan Yücel, ?Hasan Haner, ?Ahmet Yetik, ?Eren Erken, ?Ali Esendağ, Gökhan Altınok, Zafer Yorgancı, Mahmut Sayar, Murat Demir, ?Nevzat Akkoç ve Emre Yemiş'e Teşekkür Beratı takdim etti.