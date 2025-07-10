TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Programında

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Anma Programında
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü etkinliklerinde Türkiye'yi temsil edecek. Saraybosna'da resmi ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirecek.

?? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarında Türkiye'yi temsilen yer alacak.

Resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Kurtulmuş'u, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki karşıladı.

Beraberinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak da yer alan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığında Türk askerleriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Bağlar Dergisi'nin 10. sayısı dolayısıyla düzenlenecek "Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış ve Bağlar 10. Sayı Tanıtım Programı'na katılacak

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek Federasyonu Arşivi ve Saraybosna Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek "Yer Altında" başlıklı sergiyi de ziyaret edecek Kurtulmuş'un, ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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