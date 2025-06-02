TBMM Başkanı Kurtulmuş siyasi parti gruplarını ziyaretleri devam ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve güçlenme yarışında bu terör dolayısıyla sadece elli yılını kaybetmedi, Türkiye bir asır geriye götürüldü" dedi.

Kurtulmuş Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından TBMM başkanı Numan Kurtulmuş ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya açıklama yaptılar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olgunlukla bütün partilerin elini taşın altına koyarak destek verdiği bir süreç haline dönmesini dileyerek, "Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin oylarını temsil eden bütün siyasi partilerin süreçle ilgili fikirlerinin karşılıklı müzakere edilerek atılacak her türlü adımın olgunlaştırılarak atılması konusunda bir tutum benzerliğine sahip olduğumuzu gördüm. Hakikaten bu süreç tarihi bir süreçtir. Yüzyıllık cumhuriyet tarihimizin 50 yılını çalıp götürmüş, ayaklarına Türkiye'nin bir büyük pranga gibi vurulmuş olan terör belasından bahsediyoruz. Bu elli yıl içerisinde hem insan kayıpları olarak fevkalade büyük kayıplara uğradı. Memleketin nice evlatları şehit düştü. Nice evlatları genç yaşta hayatlarını kaybettiler. Ama Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve güçlenme yarışında bu terör dolayısıyla sadece elli yılını kaybetmedi, Türkiye bir asır geriye götürüldü. Dolayısıyla bunun artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması, bir daha hiçbir şekilde hiçbir terör örgütünün Türkiye'de faaliyet göstermeyeceği bir ortamın oluşturulması için birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kalıcı bir şekilde bu topraklarda zaten bin yıldır kardeş olarak yaşayan bütün unsurlarıyla birlikte milletimizin barış içinde yaşayacağı bir dönemin adımının atılması siyasi iradeye bağlıdır" dedi.

Yeni Yol Grup Bakanı Bülent Kaya, yeni dönemde Başkan Kurtulmuş'a başarılar dileyerek, "Bu ziyaret vesilesiyle hem Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iki yıllık çalışma dönemini hem de bundan sonraki süreçleri birlikte istişare etme imkanı bulduk. Son derece verimli bir toplantı yaptık. 28. Yasama dönemi ikinci bölümünü birlikte yaşayacağız. Önümüzde Türkiye'nin çok önemli meselelerin olduğunu ve bu süreçlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli işler düştüğünü hep beraber istişare ettik. Dolayısıyla bu yeni süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkili olduğu yasama organı olarak (1: 27) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hak ettiği noktaya gelmesiyle ilgili bütün parti grupları olarak Meclis yönetimiyle beraber ortaklaşa çalışmamız gerektiğine dair görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA