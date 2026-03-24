Kurtulmuş, Hırvatistan'da İslam Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

İslam Kültür Merkezi'ne gelişinde ellerinde Türk ve Hırvat bayrağı taşıyan çocuklar tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Merkez'de incelemelerde bulundu. Kurtulmuş, Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi bünyesindeki camide de namaz kıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic, Cami Başimamı Alem Crnkic ve Sisak Belediye Başkanı Domagoj Orlic ile de bir araya geldi.

Hırvatistan'a hareketinden önce telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sisak'taki İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret edeceğini söylediğini ve kendisinin de buradaki dostlara ve arkadaşlara selamlarını getirdiğini belirten Kurtulmuş, 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan bu merkezin gelinen zamanda güzel hizmetler yaptığına şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Müslümanların Hırvatistan'da uyumlu ve fevkalade değerli bir topluluğu oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye olarak her zaman Balkanlar'daki dostların, kardeşlerin yanında olduklarını, Balkan ülkelerinin tamamının barış ve istikrar içerisinde yaşaması için her türlü gayreti sarf ettiklerini vurguladı.

Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin kıyamete kadar barış içinde yaşamanın sembolü şeklinde kalacağını belirten Kurtulmuş, aynı zamanda bu Merkez'in, Balkanlar'daki barış ve istikrarın kuvvetli bir simgesi olmasını temenni etti.

İslam Kültür Merkezi'nin ramazan ayı başta olmak üzere çeşitli günlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, bu merkezin sadece Müslümanlar için değil çevredeki bütün Hırvatlar için fevkalade önemli bir merkez şeklinde ayakta kalmaya devam edeceğini söyledi.

Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Hasanovic ise Kurtulmuş'un ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendisini ve Türk parlamento heyetini ağırlamaları dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Hasanovic, İslam Kültür Merkezi'nin, sadece bölgede değil Avrupa ve bütün dünyada çok önemli bir değer teşkil ettiğini belirtti.

Ziyarette, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da yer aldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan'daki temasları çerçevesinde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Hırvatistan'daki resmi temaslarımız kapsamında Zagreb Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.