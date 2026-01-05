Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i ve mübaşir Musa Can'ı andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ı andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Adliyesi'ne yönelik hain saldırıyı canı pahasına durduran kahraman polisimiz Fethi Sekin ile mübaşirimiz Musa Can'ı aramızdan ayrılışlarının dokuzuncu yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Dünyaca ünlü yıldız için devreye girdi: Düşünme, Galatasaray'a git