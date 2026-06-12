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Kurtulmuş'tan 'Şanlı' Ünvanının 42. Yıl Dönümü Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'ya, "Şanlı" ünvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'ya, "Şanlı" ünvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde gösterdiği azim, cesaret ve kahramanlıkla özgürlükten ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Urfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Şanlı" ünvanı verilişinin 42. yıl dönümünü kutluyorum. Bu anlamlı günde, vatan toprakları için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, Şanlıurfalı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
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