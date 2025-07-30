TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamentoslar Arası Birlik ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6'ncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, PAB Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Kurtulmuş ile Chungong, PAB 152'nci Genel Kurulu'nun 2026 Nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin belgeyi imzaladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda, "Başarılı organizasyon dolayısıyla Sayın Ackson ve Sayın Chungong'a tebriklerimi ifade ettim. PAB'ı önemli bir uluslararası parlamenter ağ olarak görüyor ve çalışmalarına aktif katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Özellikle bugünün çatışmalarla dolu karmaşık dünyasında, parlamenter diplomasi fevkalade önemli bir yer tutmaktadır, bunun için Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah nisan ayında PAB 152'nci Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştireceğimiz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.