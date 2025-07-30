TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Senato Başkanı Gilani ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Pakistan Senato Başkanı Syed Yusuf Raza Gilani ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Pakistan Senato Başkanı Syed Yusuf Raza Gilani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Gilani ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Pakistan'a yaptığı ziyarette 24 anlaşmanın imzalanmasıyla Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir safhaya geçtiğini görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ve görüşmelerin ülkeler arasında her alanda var olan ilişkileri daha ileri götüreceğine yürekten inanıyoruz. Pakistan'ın karşılaştığı zorluk ve sınamalarda Türkiye olarak aynı yerde duruyoruz ve Pakistan'a destek veriyoruz. Dostum Gilani'ye şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Pakistan'la her alanda iş birliğini hedeflediğimizi ve iki ülke arasındaki dostlukların artırılması noktasında parlamentolarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ettim. Görüşmemizin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmesine vesile olmasını yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı. - CENEVRE