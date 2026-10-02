TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid'i ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Junaid'i ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti. TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulün gerçekleştiği belirtildi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti.
TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı