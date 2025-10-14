TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyaleti Başbakanı ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaijan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile bir araya geldi. Kurtulmuş, misafirperverlikleri için teşekkür etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüştü.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu Pakistan ziyareti kapsamında, Pencap Eyaleti Başbakanı Şerif ile bir araya geldiğini bildirdi.
Kurtulmuş, "Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana ve değerli heyetine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika