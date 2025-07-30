TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moldova Parlamento Başkanı ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile bir araya gelerek iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'deki temaslarını sürdürüyor. TBMM Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli mevkidaşım Grosu ile parlamentolarımız arasındaki iş birliğini karşılıklı ziyaretler ve özellikle dostluk grupları üzerinden artırma konusunda mutabık kaldık. Moldova'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi ve Gagavuzların, Türkiye ve Moldova arasında doğal bir dostluk köprüsü olduğunu ifade ettik. Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözümle sona erdirilmesi arzusunu dile getirdiğimiz görüşmemizde, bölgenin kalkınmasında müşterek çalışmalar gerçekleştirmenin önemini vurguladık" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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