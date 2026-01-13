Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle toplantısı sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup koordinatörleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, temsilciler görüşmelerin verimli geçtiğini belirtirken, çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen grup koordinatörleriyle toplantısı sona erdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen grup koordinatörleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEM Parti komisyon üyesi ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı. Toplantı sonrası grup koordinatörleri, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti. Çalışmaya devam edeceklerini belirten grup koordinatörleri, önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü komisyonun toplanacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibinin başına geçti
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi