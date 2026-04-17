Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Wiseler ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Lüksemburg ilişkileri ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Kurtulmuş, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile bir araya geldi.

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-Lüksemburg ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede NATO müttefiki iki ülkenin, savunma başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmesinin yararlı olacağını vurguladı.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil biçimde sona erdirilmesi için başından itibaren ortaya koyduğu gayrete dikkati çeken Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda Türkiye'nin diplomasiyi önceleyen barışçıl müzakereler yürüttüğünü kaydetti.

İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına engel olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Lüksemburg'un da aralarında bulunduğu 11 Batılı ülkenin Filistin'i tanımasının, Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, Lüksemburg'un Filistin meselesine dair tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede AK Parti Ankara Milletvekili ve PAB Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, PAB Türk Grubu üyeleri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da yer aldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

