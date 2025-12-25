Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile gerçekleştirdiği telefonda, Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağının düşmesi hakkında başsağlığı dileklerini iletti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş ile Takala arasındaki görüşmede, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın düşmesi konusu görüşüldü. Kurtulmuş, başsağlığı dileklerini ileterek, Al-Haddad'ın Türkiye ve Libya arasındaki dostluk köprülerinin sağlamlaşması için katkılar sunduğunu ve Haddad'ın Libya'da birliğin, istikrarın sağlanması, barışın kalıcı hala gelmesi için büyük çabalarının bulunduğunu, vefatının dost ve kardeş iki ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye'nin kardeş Libya halkına her alanda desteğe kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

