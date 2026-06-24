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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya gelerek Kıbrıs meselesinde desteği yineledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20'nci Konferansı kapsamında bir araya geldik. Görüşmemizde, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin haklı davasına verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ederken, milli davamız olan Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle omuz omuza yürüttüğümüz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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