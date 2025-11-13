Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Milletvekili Usta'ya Manevi Tazminat Davası Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın onuruna zedeleyici ifadeleri nedeniyle 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Dava, Usta'nın yaptığı açıklamaların kamuoyunda Kurtulmuş'un itibarını zedelediği iddiasıyla açıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 2026 yılı bütçe teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözleri nedeniyle 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; Kurtulmuş'un avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerde TBMM Başkanı Kurtulmuş'un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi. Bu ifadelerin, kamuoyu önünde, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un siyasi kişiliğinin hedef alınarak, kişilik haklarını ihlal edecek biçimde dile getirildiği, söz konusu açıklamaların, eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte olduğu vurgulandı. Usta'nın, ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğuna yer verilen dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir" ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, uzun yıllardır kamuya hizmet eden, toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu belirtilerek, Usta'nın kullandığı ifadelerin, Kurtulmuş'un toplum içindeki itibarını zedelediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş nezdinde de derin üzüntüye ve manevi zarara neden olduğu kaydedildi. Dava dilekçesinde, 3 kuruşluk manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'dan tahsili talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.