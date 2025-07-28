TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre'de Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na Katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere 29-31 Temmuz'da İsviçre'yi ziyaret edecek.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, parlamentoların ve Birleşmiş Milletler'in üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.

Konferansta, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık", "Kutuplaşma ve zorluklar döneminde kadınların ve gençlerin parlamentolara katılımı", "Huzurlu bir gelecek için yenilik: Çalkantılı bir dünya için yeni çözümler üretmek", "Dijital geleceğimizi şekillendirmede parlamentoların rolü ne olmalı?" başlıklarında paneller düzenlenecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konferansın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek ve panellere katılacak.

Kurtulmuş, konferans kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

PAB Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek Kurtulmuş, 152. PAB Genel Kurulu'nun Türkiye'de düzenlenmesine ilişkin Ackson ve Chungong ile imza törenini gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, ayrıca İsviçre'nin Zürih şehrinde Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek.