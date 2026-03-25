TBMM Başkanı Kurtulmuş, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Hodzic'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Armin Hodzic'i kabul etti. Ziyaret, Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi"ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı ve Hırvatistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Armin Hodzic'i kabul etti.
Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan