TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1-5 Haziran'da Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında parlamento başkanları, cumhurbaşkanı ve başbakanla görüşmeler yapılacak, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamındaki temaslarına 1 Haziran'da başlayacak Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosunda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması kapsamında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" konulu etkinlikte milletvekillerine ve katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulunu da ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul edecek Kurtulmuş, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek, ayrıca Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş'un Helsinki'deki temaslarında bazı teknoloji firmalarını ziyaret etmesi de planlanıyor.

İsveç ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçecek. Başkent Stokholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Genel Kurulunu da ziyaret edecek.

İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yuvarlak masa toplantısına katılacak Kurtulmuş'un, burada bölgesel ve küresel konulara ilişkin konuşma yapması öngörülüyor.

Kurtulmuş'un, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi ve Stokholm'deki temasları kapsamında Fitija Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
