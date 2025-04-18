TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin halkının haklı mücadelesine kararlılıkla destek" mesajı verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlık cephesinin en ön safında yer alarak daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımızla, Filistin halkının haklı mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'na katılımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlık cephesinin en ön safında yer alarak daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inancımızla, Filistin halkının haklı mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.