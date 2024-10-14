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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelerek Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve bölgesel işbirliğini değerlendirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Ermenistan'ın zorlu bir coğrafyada yaşadığını, bölgede ve dünyada yaşanan büyük türbülansların bu coğrafyadaki halklara birlikte hareket etmeyi ve barış içinde yaşamayı zorunlu kıldığını söyledi.

Türkiye olarak son dönemde gerilimlerin azaltılması ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesine öncelik verdiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve Ermenistan'ın da içinde bulunduğu coğrafyadaki her türlü işbirliğinin halkların yararına olacağını vurguladı. Bölge ülkeleri arasında diyaloğu canlı tutmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ile Ermenistan'ın bölgesel konuları rahatlıkla konuşabileceğini söyledi. Kurtulmuş, kazan kazan prensibi çerçevesinde bu normalleşme sürecinin ilerletilmesi halinde her iki tarafın da kazançlı çıkacağını ifade etti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Ermenistan Diplomasi Politika cenevre Türkiye Dünya

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