TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti ile Terörsüz Türkiye Komisyonunu Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti ile Terörsüz Türkiye Komisyonunu Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelerek Meclis'in yeni dönemi ve 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Komisyonun kurulması ve yaz dönemi çalışmaları konusunda mutabık kaldılar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'yi kabul etti.

Kurtulmuş'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin görüşmede konuşulan konuları sorması üzerine Koçyiğit, Meclis'in yeni dönemdeki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, Kurtulmuş'a yeni dönemi için başarı dileklerini ilettiklerini ve "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili konuştuklarını bildirdi.

Koçyiğit, komisyonla alakalı önerilerini de paylaştıklarını ifade ederek, "O da zaten bunu teşekkür konuşmasında da ifade ettiğini, Meclis komisyonuna gayet sıcak baktığını ve çok kısa bir süre içerisinde de bütün partilerin temsilcileriyle bir araya gelip, komisyon, İç Tüzük ve Anayasa gündemli bir toplantı yapacağını bize ifade etti. Biz de bundan memnuniyet duyduğumuzu söyledik." diye konuştu.

Komisyonun ne zaman kurulacağının sorulması üzerine Koçyiğit, "Meclis kapanmadan komisyon kurulmasını bekleyebiliriz. Yaz boyu çalışması üzerine biz de görüş ifade ettik, Sayın Başkan'ın da bu konuda bir genel yaklaşımı var. Diğer partiler de bu konuda mutabık kalırsa, ortak bir konsensüs oluşursa hem kurulması yönünde hem de yazın çalışması yönünde hiçbir engel olmayacak." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, Kurtulmuş ile komisyonun hızla kurulması ve yazın da çalışması konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Komisyonun formatına ilişkin soruya Koçyiğit, komisyonun formatının istişareyle çözülebileceğini, tüm partilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasının ardından komisyonun son şeklinin verilebileceğini konuştuklarını ve bu konuda keskin bir reçete sunmadıklarını bildirdi.

Koçyiğit, komisyonun kurulması konusunda, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve siyasi parti gruplarının katılacağı bir toplantının planlandığını ama tarihin henüz netleşmediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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