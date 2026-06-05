TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla desteklemeyi ve bu alandaki farkındalığın güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak, bu anlamlı günün çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak yalnızca bir sorumluluk değil, en temel insani görevimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla desteklemeyi ve bu alandaki farkındalığın güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirastır."