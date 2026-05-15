TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Kurtulmuş, Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılandı. Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Ayyıldız'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ile milletvekilleri de hazır bulundu.

Kurtulmuş, Bursa'yı ziyaretinde Tophane semtindeki Tophane Parkı'nda bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile Üftade Hazretleri'nin cami ve türbesini ziyaret ederek, dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Osman Gazi'nin türbesinin girişinde alp kıyafetleriyle saygı nöbeti tutan jandarma personelinin nöbet değişimini de takip etti.