TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş'te 'Türk Toplumu Buluşması'na katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Bükreş'te, 'Türk Toplumu Buluşması'na katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bükreş'te, Romanya'nın önemli bir zenginliğini teşkil eden Türk-Tatar azınlığının temsilcileri ve bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Romanya ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ve kültürel ilişkiler, özellikle sizlerin varlığıyla bugün de çok sağlam bir şekilde her alanda gelişmektedir. Soydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza emekleri ve Türkiye ile kurdukları güçlü gönül bağı için teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

