TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Zvizdic ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile görüştü. Kurtulmuş, Türkiye'nin Bosna Hersek'in huzuru, toprak bütünlüğü ve istikrarına verdiği önemi vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Bosna Hersek'in huzuru ve refahının Türkiye açısından her zaman öncelikli konu olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bosna Hersek'teki 2026 seçimleri sürecinde, Müslümanları ve Boşnakları hedef alan nefret söylemini ve bu doğrultuda özellikle lobicilik faaliyetleri aracılığıyla uluslararası alandaki propaganda çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ve bölgenin istikrarını olumsuz etkileyecek söylemler ve faaliyetlerden uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Kurtulmuş, seçimlerin birlik beraberlik içerisinde geçmesini arzuladıklarını da kaydetti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu