TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Zvizdic ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Birinci Başkanvekili Denis Zvizdic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Bosna Hersek'in huzuru ve refahının Türkiye açısından her zaman öncelikli konu olduğunu belirterek, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve istikrarına olan desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Bosna Hersek'teki 2026 seçimleri sürecinde, Müslümanları ve Boşnakları hedef alan nefret söylemini ve bu doğrultuda özellikle lobicilik faaliyetleri aracılığıyla uluslararası alandaki propaganda çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in ve bölgenin istikrarını olumsuz etkileyecek söylemler ve faaliyetlerden uzaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Kurtulmuş, seçimlerin birlik beraberlik içerisinde geçmesini arzuladıklarını da kaydetti.