TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bölgesel Barış ve Terörle Mücadele Konularında Mesaj Verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye'nin bölgesel barıştaki etkin rolüne ve terörle mücadelede kararlılığına dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'taki bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin uluslararası platformlarda arabuluculuk rolüne vurgu yapan Kurtulmuş, Kafkaslar, Balkanlar ve Rusya-Ukrayna sürecinde olduğu gibi İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmada da Türkiye'nin etkin rol oynadığını söyleyerek, "Dün akşam anlaşmanın ilk metninin kabul edildiği, inşallah saldırıların bir an önce durdurulmasıyla birlikte uygulamaya gireceğini ümit ettiğimiz İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın ortaya konulmasında hep etkin olmuş, hep güçlü bir şekilde rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

Tarafların 1967 sınırları öncesine dayanan tam teşekküllü bir Filistin devletinin kurulmasının hedeflenmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte öncelikle insani sıkıntıların giderilmesi gerektiğini, bunun ardından siyasi çözüm yollarının devreye gireceğini ifade etti. Kurtulmuş, "Esas şimdi bu anlaşma sağlanırsa ve bu anlaşma uygulamaya konularak Filistinliler mutfak ölümden kurtarıldıktan sonra siyasi mesele ondan başlayacaktır" dedi.

"Cumhuriyetimizin 50 yılını terörle geçirmişiz"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin son 50 yılda terör nedeniyle ağır maliyetler ödediğini söyledi. 2013 yılında yaptığı çalışmaya göre terörün maliyetinin 1,2 trilyon dolar olduğunu, bugün ise bu rakamın 2 trilyon doları aştığını tahmin ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "103'üncü yılındaki Cumhuriyetimizin 50 yılını yani yarısını terörle geçirmişiz" diye konuştu.

Kurtulmuş, terörle mücadelenin devlet ile terör örgütü arasındaki suç ilişkinin sonlandırılması olduğunu vurgulayarak, "Bu mesele terör örgütüyle devletin arasında devlete karşı işlenen suçları ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

Toplantıda STK temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, terörle mücadele ve bölgesel barış çalışmalarında titiz ve kararlı bir yaklaşım sergileneceğini söyledi. Etkinliğe, yerel yöneticiler ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. - TOKAT