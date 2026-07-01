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Kurtulmuş, Filipinler Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başkanı İbrahim'i kabul etti

Kurtulmuş, Filipinler Bangsamoro Özerk Bölgesi Kurucu Başkanı İbrahim'i kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı Hacı Murat İbrahim ile bir araya geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim ile bir araya geldi.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Kurucu Başbakanı ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim ve beraberindeki heyeti kabul etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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