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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'na katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'na katıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da düzenlenen İSİPAB 20. Konferansı'nda İslam dünyasının birlik ve dayanışması ile Filistin meselesine vurgu yaptı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20'nci Konferansı'nın açılış oturumuna katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İslam ülkelerinin değerli parlamento başkanlarıyla bir araya geldik. Büyük bir potansiyele sahip olan İslam dünyasının önünde tarihi fırsatlar bulunmaktadır. Bu dönemde hiçbir ülkenin tek başına bir kurtuluş reçetesine sahip olması mümkün değildir. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirecek ortak stratejiler geliştirmek, ortak projeler etrafında seferber olmak ve İslam dünyasını A'dan Z'ye kapsayan bir reform sürecini hayata geçirmek zorundayız. Bugün yıkılan uluslararası sistemin yerine daha adil, hakkaniyetli ve insani bir küresel düzen kurmak insanlığın ortak ihtiyacıdır. Dünyanın kaderinin birkaç ülkenin insafına bırakılamayacağı açıktır. Bu doğrultuda yeni ve adil bir sistemi tüm dünyaya teklif etmek için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin, İslam dünyasını birleştiren en önemli siyasi gündemlerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, " Filistin, yalnızca Müslümanların değil, vicdan ve insaf sahibi bütün insanların ortak meselesi haline gelmiştir. Başkenti Kudüs olan, nehirden denize özgür bir Filistin olana kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha İSİPAB'ın 20'nci Toplantısı'nda deklare ediyoruz ki; İsrail'deki siyonist rejimin 'Arz-ı Mevud' olarak söylediği, asla uygulanamayacak vadedilmiş topraklar anlayışına bölge halkları hiçbir zaman fırsat vermeyecek ve bu emellere prim tanımayacaktır. Çünkü biliyoruz ki Tanrı, hiçbir toprağı hiçbir din mensubuna, ırka vadetmemiştir. Bu vesileyle, adaletin, hakkaniyetin ve barışın esas olduğu yeni bir dünyanın inşasında İslam dünyasının öncü bir rol üstlenmesini; birlik, dayanışma ve ortak vizyonla yeni döneme en güçlü şekilde hazırlanmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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