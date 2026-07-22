Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'i kabul etti. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında ünlü isimler adliyede: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...

Ahbap soruşturması: Ünlü isimler ifade vermek için adliyede
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi