TBMM Başkanı Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen yasayı Meclis rekoru olarak niteledi

MALATYA (İHA) – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da katıldığı Sivil Toplum Buluşmaları programında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa'nın Meclis'te 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini belirterek, "Bu bir rekordur. Meclis tarihinde hiçbir yasanın bu kadar büyük bir ittifakla geçtiği görülmemiştir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere geldiği Malatya'da Sivil Toplum Buluşmaları programına katıldı. Günün son programı olarak gerçekleştirilen buluşmada kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kurtulmuş hem deprem sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdi hem de iç ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Malatya yeniden ayağa kalkmış"

Malatya'nın tarihi ve kültürel önemine değinerek başlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, deprem felaketinin ardından kentin hızla toparlandığını belirtti. Malatya'ya deprem sonrası daha önce iki kez geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Büyük bir yıkıntı söz konusuydu. Bu süre içerisinde Malatya'nın çok ciddi bir şekilde derlenip toparlandığını, bugün gördüğüm Malatya'nın o eski yıkıntı dönemleriyle hiçbir ilgisi olmayan bambaşka bir şehir haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Malatya yeniden ayağa kalkmış, emeği geçen tüm yöneticilerimizi ve Malatyalıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı

"Küresel sistem bütünüyle yerle bir oldu"

Dünyanın son derece kritik bir dönemden geçtiğini ve mevcut küresel sistemin işlevini yitirdiğini belirten Kurtulmuş, "Bugün dünyada yaşanan gerilimlerin çatışmaların ve savaşların ana sebebi tüm ulusların uyacağı kurallara dayalı bir küresel sistemin bulunmayışıdır. Rusya-Ukrayna savaşı iki ülke arasında olmaktan çıkıp Rusya ile Batı arasında sonsuz bir yıpratma savaşına dönüşmüştür. Aynı şekilde İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları tam bir insani felaket ortaya çıkarmıştır. Türkiye olarak hem bölgemizde hem de dünyada barışın istikrarın ve güvenin sağlanması için diplomasi trafiğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı

"Gövdemizi taşın altına koyduk"

Türkiye'nin yarım asra yakın süredir mücadele ettiği terör sorununu geride bırakmak için tarihi bir fırsat yakaladığını ifade eden Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa'nın Meclis'te rekor bir oyla kabul edildiğini hatırlattı. Kurtulmuş, "İlk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sorunun sahibi ve millet adına denetleyicisi olarak gövdesini taşın altına koydu. Meclisimizde kurulan komisyonda 50 milletvekilimiz toplumun tüm kesimlerini akademik çevreleri hukuk camiasını dinledi. Ardından hazırlanan yasa 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Bu bir rekordur. Meclis tarihinde hiçbir yasanın bu kadar büyük bir ittifakla geçtiği görülmemiştir" dedi.

Sürecin sigortaları ve güvenlik mekanizmaları

Sürece ilişkin kamuoyundaki tereddütlere de açıklık getiren TBMM Başkanı Kurtulmuş, yasal düzenlemenin 3 temel güvenlik mekanizması üzerine inşa edildiğini söyledi. Silah bırakılmaması gibi bir seçeneğin söz konusu dahi olamayacağını belirten Kurtulmuş, "Bu sürecin 3 tane garantisini yasanın içerisine monte ettik. Birincisi, örgütün silah bıraktığının, silahsızlanma sürecini tamamladığının ve kendisini feshettiğinin devletin ilgili güvenlik birimlerince tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilmesidir. İkincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 6 bakanımız ve güvenlik birimleri başkanlarının yer aldığı kurulun süreç kararlarını yürütmesidir. Üçüncüsü ise sürecin milletimiz adına takibi için TBMM bünyesinde kuracağımız izleme komisyonudur. Bu üç sigortanın hep birlikte aşılması mümkün değildir. Aksi bir durum ortaya çıkarsa zaten çıkarılan yasa uygulanmayacaktır" dedi.

Program, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından basına kapalı soru-cevap ve değerlendirme bölümüyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı