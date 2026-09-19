Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası için Kırşehir Valiliğini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+412 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de valiliği ziyaret ederek Vali Murat Sefa Demiryürek'ten kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kurtulmuş, Ahi Evran Veli'nin cami ve türbesi ile Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret edip dua etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla geldiği Kırşehir'de valiliği ziyaret etti.

Valilikte Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı. Kurtulmuş'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Demiryürek'ten kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'nin cami ve türbesini ziyaret etti.

Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, esnafa "Hayırlı ve bereketli işler" temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, Kırşehir Ahilik Müzesi'nde de incelemelerde bulundu.

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ne ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kente gelirken Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede dua ederek Hacı Bektaş-ı Veli'yi anan Kurtulmuş, burada incelemede bulundu.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Anadolu'da kardeşlik ve dayanışma ruhunun kökleşmesinde büyük emekleri bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek, gönül erenlerimizi yad ettik. Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Kozinoğlu’nun ölümünde kritik hap detayı: Nereden aldığımı hatırlamıyorum

Atilla Uğur ifadesinde yanıtlayamadı: O hap nereden geldi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Ağrı'da şap alarmı! İl Hayvan Borsası 18 Ekim'den itibaren 30 gün kapatılıyor

Hayvan borsasına 30 gün kilit! Köylerden çıkış da durduruldu
İngiltere hükümetinden halka çağrı: Su ve konserve stoklayın

Hükümetten halka çağrı: Su ve konserve stoklamaya başlayın
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"