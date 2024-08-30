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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün vatan aşkıyla yeniden doğuşun ve özgürce varoluşun günü olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri saygıyla anarak zaferin kutlu olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında, "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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