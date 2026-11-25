TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak 'şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesiyle kadınların güçlenmesini, ailenin korunmasını ve sosyal dokunun sağlamlaştırılmasını esas alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddeti, insanlık onuru ve toplumsal vicdana yönelmiş, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek bir insanlık ayıbı olarak nitelendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aile yapımızın temel taşı olan, toplumsal hayatımızın her alanında önemli roller üstlenen kadının haklarını ve hukukunu korumak, yalnızca hukuki ve siyasi bir sorumluluk değil, aynı zamanda ahlaki bir vazife ve medeniyet anlayışımızın temel bir gereğidir.

Türkiye olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadınların güçlenmesini, ailenin korunmasını ve sosyal dokunun sağlamlaştırılmasını esas alıyoruz. İnanıyoruz ki kadınların hayatın her alanında etkin rol üstlendiği, ailede sevgi ve saygının, toplumda adalet ve dayanışmanın hakim olduğu bir geleceği inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal hassasiyetin artmasına ve ortak mücadele bilincinin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Zulmün en ağır şartlarında umudu, aileyi ve hayatı ayakta tutan, zalime boyun eğmeyen, kararlı mücadeleleriyle insanlığın vicdanına seslenen Filistin'in onurlu ve gururlu kadınlarını da saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA