İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonuna Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonuna Ev Sahipliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Davetliler arasında siyasiler, STK temsilcileri ve diğer konuklar yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda TBMM Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, teker teker tokalaştı. Kurtulmuş, bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEM Parti heyeti sohbet etti. Ayrıca MHP heyeti de DEM Parti heyeti ile selamlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.