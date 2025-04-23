TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonuna Ev Sahipliği Yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda TBMM Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, teker teker tokalaştı. Kurtulmuş, bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEM Parti heyeti sohbet etti. Ayrıca MHP heyeti de DEM Parti heyeti ile selamlaştı.